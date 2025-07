Guédiawaye : Décès de Dior Dieng, élève en Terminale, lors des épreuves du Bac 2025

Dior Dieng, élève en classe de Terminale L2 au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, est décédée ce vendredi 4 juillet à la suite d’un malaise survenu pendant les épreuves du baccalauréat 2025.



Dans un communiqué, le gouvernement scolaire de l’établissement a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte brutale. Ils décrivent Dior comme une élève brillante, respectueuse et toujours souriante, unanimement appréciée au sein de la communauté scolaire.



« Sa disparition laisse un vide immense », ont-ils déclaré, adressant leurs pensées les plus sincères à sa famille, ses proches, ses camarades et l’ensemble du personnel éducatif du lycée.