Joal : arrestation d’une Nigériane pour traite de personnes et exploitation sexuelle

Une opération du Bureau de surveillance, d’interpellation et de filature (BSIF) a conduit à l’arrestation d’une ressortissante nigériane, H. N. Bawa, alias Aminata, à Joal, dans une affaire présumée de traite de personnes et de proxénétisme. Selon le quotidien Libération, l’enquête a été déclenchée après le témoignage d’une autre Nigériane, E. Kula, prostituée à Kédougou, qui a dénoncé Aminata. Elle affirme avoir versé 2,5 millions de FCFA pour « acheter sa liberté ».



À Joal (Mbour), trois jeunes filles également nigérianes à savoir P. Okoh, S. Favour et S. Onyemachi ont été retrouvées sur place. Toutes ont pointé Aminata comme leur « patronne ». Elles déclarent qu’elle avait pris en charge leur voyage, les logeait et récupérait l’intégralité de leurs revenus, estimés à près de 4 millions de FCFA.



Interrogée, la mise en cause a reconnu les faits, mais soutient que l’argent était destiné à une certaine Ruth, basée au Nigeria, qu’elle présente comme la véritable organisatrice du réseau. Elle a également admis avoir perçu 1,4 million issus de ses propres activités de prostitution.



Au terme de l’enquête, H. N. Bawa a été déférée au parquet de Mbour.