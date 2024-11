Affrontements entre étudiants et forces de défense et de sécurité : des arrestations notées à l’UASZ

L'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a été le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ce mardi. Après plusieurs heures de tensions, le calme est finalement revenu. Cependant, plusieurs étudiants ont été interpellés durant les échauffourées.



Les étudiants ont vivement protesté contre l'intrusion des forces de défense et de sécurité (FDS) sur le campus, soulignant que ces dernières étaient entrées dans les chambres pour procéder aux arrestations.



Par ailleurs, des élèves du lycée de Kénia, situé à proximité de l'UASZ, ont été incommodés par les gaz lacrymogènes, ce qui a entraîné des malaises et des évanouissements chez certains d'entre eux. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour leur porter assistance.