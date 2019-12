Affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs à Mbour: des blessés et une cinquante d'arrestations enregistrés

Des blessés et une cinquantaine d'arrestations ont été enregistrés lundi à Mbour, une ville située à 80 km de l'Est de Dakar, à la suite d'affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs, rapporte la RFM. A l'origine, les occupants du du port de Mbour, avaient été sommés de déguerpir les lieux pour les besoins de la construction d'un nouveau Port. Une décision qu'ils contestent.



"Il n'y pas mal d'arrestation, plus de 50 personnes ont été arrêtées. IL y a des blessés à l'hôpital et des maisons gazées. Ce n'est pas normal. Il faut des négociations. On ne peut pas faire du forcing. Ce n'est pas bon", tonne un manifestant au micro de la FRM.



Selon Seneweb, un policier a été poursuivi par des manifestants qui l'ont tabassé. L'homme s'est ensuite réfugié dans une maison pour sauver sa peau. Les manifestants, déterminés, ne le lâchent pas.