Assemblée nationale : les députés adoptent la révision du Règlement intérieur

Les députés de la 15e législature ont adopté, ce vendredi, la proposition de loi n°10/2025 portant révision du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le texte a été approuvé à une large majorité avec 138 voix pour et une seule abstention.



L’objectif de ce Règlement intérieur est de permettre aux députés, élus du peuple, de disposer de tous les leviers opérationnels aux fins d’accomplir efficacement leurs éminentes missions de légiférer, de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques, conformément à la Charte fondamentale.



À noter que les amendements proposés par les députés Maguette Sène et Anta Babacar Ngom ont été rejetés par l’Assemblée.