Affrontements entre militants de Pastef et Takku Wallu à Koungheul: deux commissaires de police relevés de leurs postes

Les affrontements entre les militants de Pastef et ceux de la Coalition « Takku Wallu Sénégal » à Koungheul ont conduit à la révocation de deux commissaires de police. Selon des informations, le commissaire urbain de Koungheul et le commissaire central de Kaffrine ont été relevés de leur poste et mutés pour « fautes lourdes».



Il est reproché aux deux commissaires de n’avoir pas pris les dispositions idoines pour prévenir ces scènes de violence électorale.



Ainsi, le commissaire urbain de Koungheul, Ousmane Seydi, a été affecté au commissariat central de Thiès comme adjoint au chef de service. Alors que le commissaire Balla Fall, chef du commissariat central de Kaffrine, a été muté à la Direction générale de la Police nationale au ministère de l’Intérieur.



La décision a été notifiée aux concernés. Le commissariat urbain de Koungheul dépend du commissariat central de Kaffrine.