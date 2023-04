Affrontements entre pêcheurs : Le corps sans vie de Lamine Niang retrouvé à Mboro-Sur-Mer

Le corps sans vie du jeune pêcheur Lamine Niang a été retrouvé, vendredi 7 avril 2023 dans la matinée, sur la plage du village de khondio, à Mboro-sur-mer. D’après « Sud Quotidien », de graves blessures ont été notées sur le visage du défunt. Le journal renseigne qu’il a perdu la vie dans la bataille rangée entre pêcheurs du dimanche 02 avril 2023.



Le défunt utilisé la pirogue d’un certain Sidate Tall, mais elle a été renversée lors des affrontements en mer causant la mort de Lamine Niang. À en croire le témoignage de l'imam de la mosquée de la localité, Saliou Sow, « les pêcheurs de Cayar, à bord d'une énorme embarcation de 30 mètres, ont trouvé les garçons mborois dans une pirogue moyenne de six mètres, pour ensuite les heurter. C'est dans ces conditions que le jeune Lamine Niang a disparu suite au renversement de la pirogue à bord de laquelle il se trouvait avec un petit nombre de jeunes pêcheurs ».



Une altercation qui a causé de dégâts et qui a « terni l'image du secteur de la pêche ». Une situation que de nombreux pêcheurs ont fustigé en la qualifiant d’« actes de violence, barbares, qui n'honorent pas la pêche ».



Cependant, la population de Mboro appelle à la « paix » et souhaiterait qu’ « on laisse (leurs) pirogues s'adonner tranquillement à leurs activités en mer ». De leurs côtés, les sages des communautés antagonistes poursuivent les médiations pour une « paix durable ».