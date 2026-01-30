Réseau social
Patte d’Oie : un bus AFTU incendié après la mort d’un motocycliste



Un bus de l’AFTU a été incendié ce vendredi au niveau de la Patte d’Oie, précisément sur le pont Mariama Niass. L’information a été rapportée par l’organisation Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS) sur sa page Facebook.
 
Selon la même source, l’incident fait suite à un accident mortel impliquant un bus de transport en commun et un conducteur de moto. Le chauffeur du bus AFTU aurait mortellement percuté le motocycliste. En réaction à ce drame, des conducteurs de moto ont mis le feu au véhicule.
 
Cet incident a provoqué d’importants embouteillages dans cette zone très fréquentée de la capitale.
Moussa Ndongo

Vendredi 30 Janvier 2026 - 19:15


