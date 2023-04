Affrontements entre pêcheurs de Cayar et de Mboro: le procès renvoyé au 2 mai en audience spéciale

Et cela compte tenu du nombre pléthorique des prévenus et la situation des blessés qui

sont toujours en observation. Pour rappel, ces violences avaient eu lieu en mer et avaient occasionné plusieurs blessés.



L’un deux a succombé à ses blessures 48 heures après. Le lendemain des affrontements, les pêcheurs ont manifesté et il y a eu plusieurs arrestations. Ils sont poursuivis pour les délits d’actions diverses ayant causé des dommages à la propriété, violences et voies de fait contre les agents de la force publique… Les 19 pêcheurs de Cayar et 21 de Mboro sont poursuivis pour coups et blessures ayant entraîné la mort dégradation de biens appartenant à autrui.

Les 40 pêcheurs de Cayar et Mboro, arrêtésaprès de violents affrontements, devront prendre leur mal en patience. Le Tribunal de grande instance de Thiès a renvoyé le procès au 2 mai prochain pour une audience spéciale, d'après nos confrères du journal Bës Bi.