Affrontements entre pêcheurs : le ministre Pape Sagna Mbaye rend visite aux blessés et met en place une cellule de crise

Le ministre des Pêches et de l’économie maritime, Papa Sagna Mbaye, a effectué le déplacement sur Thiès afin de rendre visite aux pêcheurs blessés. Ces derniers se sont violemment affrontés entre eux et des blessés graves ont été noté.



M. Mbaye s’est rendu au chevet des blessés, évacués au Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et à l’hôpital Saint Jean-De-Dieu et au Centre de santé de Mboro. À en croire le ministre, parmi les 5 cas graves hospitalisés au niveau de l’hôpital Saint- Jean-De-Dieu, les quatre sont stabilisés.»



À en croire « Le Quotidien », pour l’instant, le ministre a déclaré ne pas pouvoir estimer le nombre de blessés dans ces affrontements. Toutefois, il a annoncé qu’une cellule de crise a été mise en place par le gouverneur et toutes les dispositions seront prises. Par rapport audit conflit qui a commencé depuis plusieurs années pourtant, Papa Sagna Mbaye tente a assuré que le problème a été pris en charge depuis mercredi dernier.