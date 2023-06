Affrontements meurtriers au Sénégal : Babacar Diop dénonce le « silence » du Président Macky Sall

Dr Babacar Diop dénonce le silence du Président Macky Sall sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal où des affrontements meurtriers ont fait 15 morts depuis la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader des Forces Démocratiques du Sénégal FDS/Les Guelwars demande au chef de l’Etat de surseoir à son dialogue par respect aux morts et aux familles endeuillées.





« Il y a eu 15 morts jusqu’à présent, on ne l’a pas entendu. Je dénonce ce silence du président de la République. Un seul sénégalais qui trouve la mort dans cet événement c’est trop. Il y a eu trop de sang, il y a eu trop de morts de violences et de familles endeuillées aujourd’hui. Il est le chef de l’Etat et devrait donc s’exprimer pour appeler au calme », a dit Dr Babacar Diop lors de son passage ce dimanche dans l’émission « Grand Jury » de RFM.





S’exprimant sur le dialogue national initié par Macky Sall , le maire de Thiès demande à ce dernier de suspendre le dialogue et de travailler à réunir les conditions d’un dialogue sincère.





« Ce dialogue est un instrument d’isolement simplement pour Ousmane Sonko. Ce n’est pas un dialogue, c’est un pseudo-dialogue. C’est une foire ambulante. Vous avez vu le jour du lancement de ce dialogue-là, ce n’est pas comme ça, on organise un dialogue sincère. C’est pourquoi je demande à Macky Sall d’abord de suspendre ce dialogue, de travailler à réunir les conditions d’un dialogue sincère », a indiqué le leader de FDS/Les Guelwars.