Présidentielle 2024 : les révélations de Abdoulaye Sow sur le différend entre Macky Sall et Amadou Ba

Abdoulaye Seydou Sow a confirmé les divergences entre l’ancien président de la République, Macky Sall, et son candidat lors de la présidentielle du 24 mars 2024. Invité de l’émission « L’invité de MNF » sur la 7TV, l’ancien ministre de l’Urbanisme sous le régime du Président Sall avoue que ce dernier a voulu changer de candidat en pleine campagne lors de la présidentielle de 2024.



« Le président (Macky Sall) n’a jamais dit qu’il lâchait Amadou Ba », a-t-il révélé avant d’ajouter : « Un lundi, il m’a convoqué, m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou et qu’il voudrait changer de candidat. Je lui ai dit mon avis, c’est-à-dire qu’il faut continuer avec Amadou parce que c’est la meilleure solution, même si je m’en remettrais à toute décision qu’il prendrait. D’abord, parce qu’il a été investi candidat, ce que rien ne pourrait remettre en cause. Il m’a dit : « Je vais consulter les autres et je prendrai la décision mercredi en Secrétariat exécutif national ».



« Ce jour-là, le Président m’a reçu avec Mahmout Saleh, Oumar Sarr, Benoît Sambou (…). Il y a des choses qui se sont passées entre eux (Macky et Amadou Ba) que nous-mêmes, nous ignorons. C’est à eux de l’éclairer », a dit Abdoulaye Seydou Sow.



Pour rappel, au début de la campagne présidentielle la majeure partie des ministres, directeurs généraux et responsables politique de l’Alliance pour la République (APR) ont préféré ne pas soutenir le candidat Amadou Ba. C’est après la réunion du secrétariat exécutif national que Macky Sall a donné le ton pour entamer la campagne.