Choléra à Mayotte: 65 cas recensés, 3700 personnes vaccinées, selon le ministre de la Santé

L'épidémie de choléra à Mayotte (une région française) a touché pour le moment 65 personnes, dont une fillette de trois ans décédée mercredi, a annoncé vendredi le ministre chargé de la Santé Frédéric Valletoux, en déplacement sur l'île, où 3700 personnes ont pour l'instant été vaccinées, selon lui. Il n'y a «pour l'instant qu'un seul foyer», le quartier Kirson à Koungou, a-t-il déclaré sur RTL, tout en relevant une «lente élévation du niveau de personnes touchées».L'épidémie «est sous contrôle» et «circonscrite», grâce à «une intervention des services de santé sur la vaccination, la prise en charge, l'accompagnement des personnes touchées», a précisé M. Valletoux.L'épidémie a démarré «le 18 mars» dans le 101e département français situé dans l'océan Indien, a rappelé le ministre, avec des premiers cas «arrivés des Comores» voisines, où l'épidémie flambe et a déjà fait 98 morts, selon le dernier bilan officiel. «La stratégie vaccinale pour le choléra n'est pas de vacciner tous azimuts et à l'aveugle», mais «par pallier», avec une vaccination de l'entourage des personnes touchées et des gens ayant été en contact avec celles-ci dans les dernières 48 heures, a expliqué le ministre.