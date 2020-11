Afghanistan: plusieurs explosions endeuillent le centre de Kaboul

À Kaboul, des alarmes ont retenti ce samedi du côté des ambassades et des entreprises dans et autour de la Zone verte, un quartier fortifié qui abrite des dizaines de compagnies internationales et leurs employés.



Il s'agit de « plusieurs roquettes », a confirmé le porte-parole de la police de la capitale afghane, Ferdaws Faramarz.



Au moins huit morts

Au moins huit morts sont à déplorer alors que les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées de la capitale afghane. Aucune revendication n'a pour l'heure été émise.



Des photos non vérifiées circulaient sur les réseaux sociaux montrant apparemment des trous occasionnés par des roquettes dans au moins deux bâtiments.



Le ministère de l'Intérieur a déclaré que deux petites explosions de « bombe collante » avaient été signalées plus tôt samedi matin, dont une qui a frappé une voiture de police, tuant un policier et en blessant trois autres.



Pompeo à Doha avec les négociateurs des talibans et du gouvernement



Ces explosions surviennent alors que des rencontres sont prévues ce samedi à Doha entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan, qu'il doit voir séparément. Des pourparlers de paix se tiennent depuis septembre dans la capitale du Qatar, mais peu d’avancées sont à signaler.



Une vague de violence secoue l'Afghanistan depuis des mois. Les talibans se sont pourtant engagés à ne pas attaquer les zones urbaines aux termes d'un accord de retrait de l'armée américaine.



Au cours des six derniers mois, les talibans ont mené 53 attentats-suicides et déclenché 1 250 explosions, qui ont fait 1 210 morts et 2 500 blessés parmi les civils, a déclaré cette semaine le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tariq Arian.