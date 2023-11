AfricTivistes dévoile Citizen Lab pour la promotion de l’engagement citoyen au Bénin

AfricTivistes a inauguré son deuxième CitizenLab, le 24 novembre 2023. La journée de lancement a porté sur le thème “Le numérique au service de la participation citoyenne au Bénin”.



AfricTivistes CitizenLab Bénin est une fabrique citoyenne dont le but est d’appuyer, d’accompagner et d’outiller les acteurs de la société civile béninoise par la formation, le développement d’outils innovants.



À travers ce projet, AfricTivistes vise principalement à promouvoir l’engagement citoyen et à renforcer les capacités des acteurs de la société civile du Bénin en matière de démocratie participative. Plus spécifiquement, ce projet aura comme objectifs de prioriser la voix des jeunes dans la gouvernance, de promouvoir une culture de la participation politique des jeunes, de promouvoir une culture des droits de l'homme chez les jeunes, d'impulser une nouvelle dynamique de participation citoyenne et enfin de faire le plaidoyer des engagements de la Cohorte Jeunesse relatifs au Sommet pour la démocratie.



La journée a rassemblé les forces vives de la société béninoise tels que des universitaires, des acteurs des médias, des acteurs de la société civile, des mouvements citoyens…



Par ailleurs, cet événement a été une occasion pour inviter d’abord les partenaires institutionnels à faciliter l’accès aux informations et aux données publiques. D’autre part, il a permis d’inciter les partenaires médias à prêter attention et à exploiter les informations qui seront publiées sur la plateforme du projet. Enfin, l’évènement a été une tribune pour inciter les organisations de la société civile à s’approprier ce laboratoire d’innovation citoyenne.



Elle a été aussi marquée par la délivrance d’attestations de formation aux membres de l'équipe de AfricTivistes CitizenLab Bénin après une formation de cinq jours sur l’engagement citoyen, le plaidoyer en ligne, la conception et la production de contenus de valeur.



La journée s’est terminée par le moment solennel de la signature de la déclaration de Cotonou sur la Participation Citoyenne lançant officiellement le projet.



Ce projet est mis en œuvre avec l’implication et la participation du réseau des AfricTivistes du Bénin, des acteurs des médias de la société civile et des professionnels des médias.



Il est soutenu par la Youth Democracy Cohort et financé par l'EU International Partnerships.