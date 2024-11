Africa Women’s Sevens : Les Lionnes signent « enfin » leur première victoire en dominant la Côte d’Ivoire (22-10)

Cette fois-ci, les Lionnes ont accompli une excellente performance dans l’Africa Women’s Sevens. Fatoumata Bâ et ses coéquipières ont dominé la Côte d’Ivoire (22-10) lors du troisième et dernier match de poule à l’Université du Ghana de rugby stadium.



Après deux défaites successives, contre la Zambie et l’Ouganda, le Sénégal n’avait pas le droit à l’erreur pour sa dernière sortie en phase de poule. Devant la Côte d’Ivoire, les filles d’El Hadji Omar Cissé ont été sur tous les bons coups en dominant parfaitement le match, illustré par leur avantage de 12 essais d’avance à la pause (17-05).



En deuxième période, les Lionnes ont encore fait preuve d’une grande constance en prenant leur distance afin d’éviter une fin de match compliquée. Une attitude qui s’est révélée efficace car le Sénégal marquera le dernier essai de la rencontre afin de sceller sa victoire de manière logique compte tenu du déroulement du match. À présent, les Lionnes devront attendre la situation des autres poules afin de déterminer s’elles seront qualifiées pour les quarts de finale.



Wiwsport.com