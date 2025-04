Ligue 1 : Le Paris SG remporte son treizième titre de champion de France

Toujours invaincu en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la treizième fois de son histoire, ce samedi 5 avril, lors de sa victoire contre Angers Sco (1-0), lors de la 28e journée. Les Parisiens ont fait la différence grâce à Désiré Doué et remporté leur quatrième titre d’affilée. Le Sco, lui, a enchaîné une cinquième défaite de rang en Ligue 1. Inquiétant.



Ce n’était plus une surprise, mais c’est désormais officiel : le Paris SG est sacré champion de France pour la quatrième saison de suite. En battant Angers Sco (1-0), ce samedi 5 avril, lors de la 28e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a décroché le treizième titre de son histoire, le onzième sous l’ère QSI.



Les Parisiens ne peuvent désormais plus être rattrapés par leur dauphin Monaco, qui compte 24 points de retard et n’a plus que sept matches à disputer. Paris va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur son autre objectif : la Ligue des champions.





Avec Ouest-France