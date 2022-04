Afrique du Sud: le bilan des inondations s'alourdit à près de 400 morts

Les inondations catastrophiques en Afrique du Sud ont fait 400 morts et affecté près de 41 000 personnes, selon un bilan qui s'est encore alourdi ce vendredi. «Un total de 40 723 personnes ont été touchées. Malheureusement, le nombre de décès continue d'augmenter, le dernier bilan enregistré faisant état de 395 morts», déclare le département de la Coopération et des Affaires traditionnelles de la province du Kwazulu-natal, dans l'est du pays, où l'état d'urgence a été déclaré.



La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, grand port africain de la province du Kwazulu-Natal et épicentre des intempéries qui ont commencé le week-end dernier. Les pluies, qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans, ont emporté des ponts, des routes et isolé une grande partie de la région en bordure de l'océan Indien. Plus de 250 écoles ont été touchées et des milliers de maisons détruites.