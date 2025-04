Afrobasket Féminin 2025 : Le Sénégal dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda et de la Guinée

L’équipe nationale du Sénégal connaît désormais ses adversaires pour l’AfroBasket féminin 2025, organisée en Côte d’Ivoire. Les « Lionnes » ont hérité d’un groupe abordable, qu’elles partagent avec l’Ouganda et la Guinée.



L’Afrobasket féminin 2025 sera organisé par la Côte d’Ivoire. La compétition se déroulera du 26 juillet au 3 août à Abidjan, au palais des sports de Treichville.



L’équipe nationale féminine du Sénégal est logée dans le groupe C, où elle affrontera l’Ouganda et la Guinée lors de la phase de groupes de l’Afrobasket en juillet.



Les « Lionnes », qui ont perdu trois de leurs quatre dernières finales à l’Afrobasket, auront la chance de remporter un douzième titre continental, leur premier depuis 2015.