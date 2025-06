Tribune: Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance

Nous, Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Egalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Egalité des chances, en France, George Axelle Broussillon Matschinga et Prescillia Avenel Delpha, spécialistes du Genre, co-fondatrices, Euphrasie Kouassi Yao ancienne ministre de Côte d'Ivoire, Conseillère Spéciale du Premier Ministre, en charge du Genre et Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », appelons le plus grand nombre de femmes africaines et afro descendantes, de la diaspora, à nous rejoindre pour le lancement la plate-forme ADWIN.



Dans un monde où les inégalités persistent et où les voix de nombreuses femmes restent inaudibles, la création de ADWIN - African and Descendant Women Impact Network - constitue une initiative audacieuse, indispensable et humaniste unique.



Nous allons bâtir un réseau mondial visant à autonomiser les femmes africaines et afro descendantes, leur offrant les outils, les ressources et les connexions nécessaires pour surmonter les obstacles systémiques et réaliser leur plein potentiel.



Les 5 et 6 juin, nous accueillerons dans la capitale ivoirienne la 1ère édition de ADWIN, soutenues par plus de 1 800 participantes venues du monde entier. Au plus profond de chacune d’entre nous, femmes africaine, afro descendante, de la diaspora, une histoire de résilience, de courage, de transmission et de réinvention incarne notre continent, raison d’être de chacune d’entre nous.



Pendant ces deux jours, au cœur du pays champion d’Afrique de l’Egalité des Chances Femmes-Hommes selon l’OCDE, nous allons œuvrer, au milieu de femmes venues du monde entier, issues de la politique, des nouvelles technologies, de l’économie, de l’environnement, de l’éducation, du sport, de la santé, des arts ou encore d’associations diverses.



Nous échangerons sur les cinq piliers, comme les doigts d’une main tendue vers ces femmes, dans cinq espaces de vérité et d’action :



- Winskill : former pour transformer,

- WinConfidence : inspirer pour diriger,

- WinCapital : financer pour accélérer,

- WinWell : prospérer pour réussir,

- WinHeritage : hériter pour construire.



Tous ces témoignages, tension fertile indispensable à une meilleure compréhension du passé, du présent et de l’avenir du continent, constitueront des rappels collectifs et innovants.



Notre héritage commun n’est pas seulement le leg du passé, aussi prestigieux soit-il. Il fait référence aux luttes menées, à la résistance revendiquée, à la force de nos peuples, à la diversité des cultures ancestrales et des traditions orales transmises de générations en générations.



Toutes racontent une relation, unique, au monde, au sacré, au collectif. Le leadership féminin africain ne cherche pas à dominer, il permet de construire, ne pense pas à priver, il sert à offrir, ne veut pas bâillonner, il appelle à écouter, ne désire nullement blesser, se révèle dans sa vocation à guérir.



La conférence ADWIN va réunir à Abidjan des femmes visionnaires, actrices d’un monde en pleine mutation, héroïnes d’architectures bienveillantes, d’inspirations partagées, de réinterprétations enrichissantes, augurant d’échanges ouvrant la voie de la réussite pour chacune.



Au quotidien, trop d’obstacles enfreignent encore nos destins en matière d’éducation, de santé, de financement, d’accès aux postes à responsabilité. Nous méritons mieux et nous obtiendrons plus !



Nous avons pensé ADWIN pour battre en brèche ces injustices, pour relever les défis d’un continent auquel on demande plus qu’à toute autre communauté de vaincre le prétexte d’une malédiction programmée.



Cet instant « africain » collectif, va constituer un mouvement d’innovante révolte, dédié à toutes ces femmes d’Afrique, des Amériques, d’Europe et des Caraïbes, issues aussi des diasporas. L’ambition est infinie, la force est considérable, l’objectif d’embarquer dans cette aventure d’émancipation, par la connaissance et la formation, des talents parfois oubliés, permettra d’améliorer la vie de plus d’un million de femmes d’ici 2030.



Nous dispenserons des formations personnalisées, des mises en relation mentor-mentorée enrichissantes et un accompagnement continu pour mieux préparer celles qui, demain, auront gagner une autonomie méritée.



Trop de plafonds d’ébène nous sont encore aujourd’hui opposés. Moins de 1% du financement mondial en capital risque est versé aux entrepreneures noires, 30% des femmes africaines et afro descendantes gagnent moins qu’un homme, à compétence égale, 10% des femmes occupent un poste à responsabilité en Afrique, alors qu’elles représentent plus de 50% de la population du continent, la mortalité infantile est de 542 pour 100 000 naissances en Afrique, taux le plus élevé au monde, 34% de plus que les femmes blanches, en Afrique, sont victimes de dépression. Et pourtant, on ne peut ignorer que l’Afrique compte 26% de femmes entrepreneures, 5 fois plus qu’en Europe, constituant le taux le plus élevé au monde.



C’est pour accompagner toutes ces femmes que ADWIN prend sa source en Côte d’Ivoire, rampe de lancement d’un mouvement irréversible, honorant notre Héritage, sans jamais le renier, célébrant nos réussites pour construire un avenir meilleur pour chacune de nos sœurs africaines et afro descendantes.

Les signataires : Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matschinga et Prescillia Avenel Delpha.