Everton mise encore sur Gana : l'inoxydable sénégalais poursuit l'aventure

À 35 ans, Gana Gueye continue de défier le temps. De retour à Goodison Park en 2022 après une parenthèse parisienne, le champion d'Afrique a signé une saison 2024-2025 de haute volée, ponctuée par une distinction individuelle : élu meilleur joueur du club. Malgré une saison collective mitigée (13e de Premier League), le joueur formé à Diambars a été l'un des rares rayons de soleil du côté des Toffees.

Conscients de son apport, les dirigeants d'Everton ont donc décidé de lui accorder une prolongation de contrat, comme indiqué dans le communiqué officiel publié ce matin sur les plateformes du club. Si la durée du nouveau bail n'a pas encore été dévoilée, le message est clair : Gana fait toujours partie du projet.

Ce choix stratégique intervient dans un contexte de reconstruction à Everton, avec plusieurs fins de contrat et une volonté de renouveler l'effectif autour de cadres fiables. Et Gana Gueye, avec son leadership, son volume de jeu et son expérience, incarne parfaitement cette stabilité recherchée.

