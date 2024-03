Agression contre Maimouna Ndour Faye : Abdou K Fofana et TAS marquent leur indignation

Maimouna Ndour Faye va beaucoup mieux. Victime d'une violente agression au couteau qui a failli lui coûté la vie, le pronostic vital de la journaliste n'est plus engagé, d'après des sources concordantes.

Depuis cette agression c'est une pluie de condamnation et d'indignation tantôt des communiqués de presse, ou déclaration via les ondes des radios ou sur les réseau sociaux.

Dans ce lot de personnalité, figure le ministre du commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. " Je condamne fermement l'agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de presse est consubstantielle à notre vitalité démocratique. Toute la lumière sera faite et le coupable traduit en justice" a posté monsieur Fofana sur son le réseau X.



Réagissant par le même canal, Thierno Alassane déplore le fait que le Sénégal est devenu " pays d'intolérance". Et monsieur Sall de poursuivre, " Maimouna Ndour Faye est la dernière victime d'une série loin d'être épuisée. Nous sommes nombreux à nous savoir menacés et à ne sortir que bien entourés".



Dans cette série de condamnation tout le monde interpelle l'Etat à prendre ses responsabilités. Certains allant jusqu'à exiger de l'Etat d'ouvrir le plus rapidement une enquête pour identifier les agresseurs de la journalistes.