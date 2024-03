Agression contre Maïmouna Ndour Faye : la coalition Khalifa Président "dénonce une attaque contre la liberté de la presse "

"La Coalition Khalifa Président condamne fermement l’agression sauvage de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Cet acte ignoble, d’une lâcheté sans nom, témoigne du niveau d’intolérance qui sévit dans notre société » lit-on dans le communiqué.



Poursuivant, lcoalition Khalifa Président "dénonce cette attaque contre la liberté de la presse, pilier fondamental de notre démocratie. Elle rappelle, par ailleurs, que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des principes sacrés, inscrits au cœur de nos valeurs démocratiques et de nos lois".



La Coalition apporte son soutien à Mme Faye et appelle les journalistes à rester fermes.

« La coalition Khalifa Président exprime toute sa solidarité et son soutien à la Directrice générale de la 7TV et lui souhaite un prompt rétablissement. Elle appelle également l'ensemble des journalistes sénégalais à rester fermes dans l'exercice de leur mission, malgré les épreuves et les dangers auxquels ils peuvent être confrontés » .



Avant de terminer par "exiger l’identification des coupables".

"La coalition Khalifa Président exige que les coupables de cette agression odieuse soient identifiés, poursuivis et punis conformément à la loi."



La Coalition Khalifa Président réaffirme "son engagement indéfectible en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes".



Elle reste vigilante et mobilisée pour "défendre ces droits inaliénables et pour faire respecter l'intégrité, la dignité et la sécurité de tous ceux qui exercent le noble métier de journaliste".

