Agression contre son adversaire en MMA : Zarco rompt le silence, assume son acte et présente ses excuses

Introuvable depuis quelques jours après son acte de violence sur son adversaire nigérian Kabiru Adériran lors d’un combat de MMA en Côte d’Ivoire, le lutteur sénégalais Zarco a refait surface ce mardi à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le chef de file de l’écurie Grand Yoff y revient sur les faits et annonce qu’il répondra à la convocation de la Division des Investigations Criminelles (DIC), accompagné de son avocat.



« Je n’ai pas fui. J’ai reçu une convocation de la DIC, et je vais y répondre avec mon avocat », a déclaré le lutteur dans une vidéo filmée à l’intérieur d’un véhicule.



Il a rejeté les rumeurs faisant état d’une tentative de fuite après son geste regrettable survenu lors du combat du samedi 17 mai 2025 à Abidjan.



Zarco a reconnu son erreur et présenté des excuses publiques : « J’ai fait une erreur, je l’assume entièrement. Je me suis trompé. Les gens peuvent tout dire derrière moi, mais j’assume parce que j’ai opté pour être lutteur et je le prends avec philosophie. Je demande pardon à toute la population sénégalaise, en particulier au monde de la lutte et à mon adversaire Kabiru ».



Il explique s’être senti « vexé » après son acte, ce qui justifierait, selon lui, son silence et son retour discret au Sénégal.



L’agression de Zarco, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une indignation au sein de l’opinion publique et a poussé le parquet à enclencher une procédure judiciaire. Les enquêteurs de la DIC s’étaient d’ailleurs rendus à son domicile. Cependant, le lutteur était introuvable et son téléphone inactif.



Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié hier, lundi, il a fermement condamné ce qu’il qualifie de « comportement contraire aux valeurs du sport sénégalais, fondées sur la discipline, la maîtrise de soi et le respect ».



Le ministère estime que ces actes ont porté « atteinte à l’image du Sénégal sur la scène internationale ».