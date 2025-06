Manchester City fait sauter la banque pour Tijjani Reijnders

Manchester City veut prendre un nouveau départ. Après une saison malheureuse, les Cityzens comptent bien repartir de l’avant comme l’a assuré le président Khaldoon Al-Mubarak lors de son bilan de l’exercice 2024-25. L’occasion aussi pour lui de promettre aux fans que les Skyblues investiront pour se renforcer cet été 2025. «Je peux vous assurer que ce club fera tout son possible pour revenir au niveau que nous savons tous pouvoir atteindre et que nous atteindrons. Cela donne une idée de ce qui nous attend cet été, car nous allons poursuivre sur cette lancée, pour répondre aux besoins du club. Et je peux vous dire, c’est que nous avons clairement identifié qui sont les cibles, à quels postes, et nous avons clairement notre première option, notre deuxième option. Et nous allons nous concentrer sur notre travail, et ce sera très clair, très rapide. Notre objectif est d’être prêts avec la nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des Clubs.»



Pressé par le temps et par cette compétition, les Mancuniens se sont activés pour se renforcer, la priorité étant de mettre la main sur un milieu de terrain. En effet, Pep Guardiola désirait un renfort dans l’entrejeu, notamment pour importer de l’agressivité et de l’impact. Il souhaitait aussi un joueur capable d’enchaîner les matches sans faillir physiquement. Ce qui a été un très gros problème pour son équipe durant cette saison. Et aux yeux de l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich, un joueur réunissait toutes ces qualités, et bien d’autres. Il s’agit de Tijjani Reijnders. Meilleur joueur de l’AC Milan durant cet exercice 2024-25, le natif de Zwolle a terminé avec un bilan de 15 buts et 4 assists en 52 rencontres toutes compétitions confondues.



City fait le beau coup Reijnders

Véritable marathonien, il a tapé dans l’œil de Guardiola et des recruteurs mancuniens. Encore fallait-il convaincre les Rossoneri de lâcher le footballeur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030. En effet, les Lombards n’étaient pas forcément pour vendre leur milieu de terrain. Mais ils n’ont pas totalement fermé la porte lors des négociations, l’idée étant qu’il parte pour une grosse somme. Certains ont parlé de 65 M€. D’autres d’un montant supérieur aux 68 M€ payés par le Real Madrid pour Kaka, ce qui était une vente record pour Milan. Finalement, la base du transfert serait de 55M€ selon The Athletic et des bonus pourront faire monter la note. Quoi qu’il en soit, Manchester City a su trouver les arguments financiers et sportifs pour convaincre les Milanais et le joueur.



En effet, les Skyblues viennent d’officialiser sa signature. « Manchester City est ravi d’annoncer la signature de Tijjani Reijnders pour cinq ans.». Un énorme coup de la part de Man City, qui s’offre une recrue de choix et d’avenir dans l’entrejeu. «Man City est l’une des plus grandes équipes du monde, avec le meilleur entraîneur, des joueurs de classe mondiale et des infrastructures exceptionnelles. Sous la direction de Pep Guardiola, City a remporté de nombreux titres, et je souhaite contribuer à perpétuer cette tradition avec encore plus de succès dans les années à venir», a déclaréTijani Reijnders sur le site officiel du club mancunien.