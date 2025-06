Le FC Barcelone active une piste surprenante, le futur stade du PSG fait parler

Le Barça fonce sur un vice-champion du monde

À 36 ans, Ivan Perisic pourrait signer librement au FC Barcelone. Vainqueur de l’Eredivisie avec le PSV, il est apprécié par Hansi Flick, qu’il a déjà connu au Bayern Munich. Expérimenté, polyvalent et toujours international croate, Perisic renforcerait l’effectif catalan sans remettre en cause la priorité du Barça : Luis Diaz. Perisic veut garder un gros rythme et vise la Coupe du Monde 2026. Flick cherche à mélanger cadres expérimentés et jeunes talents pour bâtir une équipe compétitive en Ligue des Champions. Mais pour avancer, il faut faire de la place. Le Barça prépare une opération dégraissage majeure : 7 joueurs sont poussés vers la sortie, dont des cadres comme Ter Stegen, Araújo ou De Jong. D’autres, comme Ansu Fati, Iñaki Peña ou Pablo Torre, semblent plus proches du départ. Objectif : réduire la masse salariale, respecter le fair-play financier et amorcer un nouveau cycle autour de Flick. Un été qui s’annonce agité en Catalogne.



La sortie du président du PSG sur le futur stade

A Paris, le dossier du stade reste brûlant. Le PSG a officialisé deux sites finalistes pour la construction de son futur écrin : Massy et Poissy. Mais malgré cette communication, le club ne quittera pas le Parc des Princes tout de suite. Selon L’Équipe, le PSG restera porte de Saint-Cloud encore plusieurs années, fort d’un bail emphytéotique courant jusqu’en 2044. L’annonce définitive du futur site est attendue à l’automne 2026, une échéance qui pourrait relancer le Parc dans la course, après les municipales et le probable départ d’Anne Hidalgo, farouche opposante à une cession. Invité dans C à Vous, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué, à demi-mot, la question du Parc. « On est dans la fête… Ce n’est pas le moment », a-t-il d’abord éludé. Mais face à une vidéo de soutien de Valérie Pécresse, il a précisé : « si on n’est pas les bienvenus dans notre propre stade, on cherche une autre solution. Tous les grands clubs ont un grand stade. »



Gyökeres perd patience

Au Portugal, le dossier Viktor Gyökeres s’enlise. Le Sporting CP maintient son prix de vente à 80 millions d’euros, ce qui agace sérieusement l’attaquant et son entourage. Ces derniers estiment qu’un accord verbal avait été trouvé autour de 70 millions, montant d’ailleurs proposé par Arsenal, sans succès. Le club, lui, dément tout accord et campe sur ses positions. En coulisses, la situation se tend. Gyökeres a dépassé ses objectifs de buts, ce qui devait lui garantir une prime, mais les négociations bloquent. En réaction, le joueur de 27 ans a supprimé toute référence au Sporting et à la sélection suédoise sur ses réseaux sociaux. Manchester United et la Juventus restent à l’affût, prêts à profiter du malaise si la situation n’évolue pas rapidement.