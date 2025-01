Agression d’un enseignant à Linguère : le ministère de l’Éducation nationale condamne et promet des mesures

Le ministère de l'Éducation nationale a appris avec une profonde indignation et une vive émotion l'agression dont a été victime Cheikh Amadou Bamba Souané, enseignant en service à l'école de Loumbi Dobé, commune de Barkedji, département de Linguère, selon un communiqué.



« Cet acte criminel et barbare a laissé l'enseignant gravement blessé, plongeant la communauté éducative dans la consternation », mentionne le document.



Le ministère condamne avec la « plus grande fermeté cette violence inqualifiable, qui porte atteinte non seulement à la dignité humaine, mais aussi aux valeurs de paix, de respect et de solidarité qui fondent notre système éducatif ».



Selon le document, les « enseignants, artisans de l'avenir de notre pays, méritent respect, protection et reconnaissance pour leur dévouement au service de l'éducation des enfants du Sénégal ».



De plus, le ministère de l'Éducation nationale appelle les collectivités territoriales, les forces de sécurité et l'ensemble des acteurs communautaires à « s'impliquer davantage dans la protection des écoles et des personnels éducatifs ».



D’après le ministère, la sécurité des établissements scolaires et de ceux qui y œuvrent au quotidien doit être une « priorité absolue pour garantir un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des élèves ».



Enfin, le ministère de l'Éducation nationale exprime sa solidarité avec Cheikh Amadou Bamba Souané et lui souhaite un prompt rétablissement. Il réaffirme son « engagement à tout mettre en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent plus et pour garantir la sécurité et la sérénité nécessaires au bon fonctionnement de nos écoles ».