Agression de Maimouna Ndour Faye : la Plateforme ËTU JAMM condamne et exige la lumière sur cette affaire

La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « ËTU JAMM » condamne et s'indigne suite à l'agression commise sur la journaliste Maimouna Ndour Faye, Directrice de la télévision 7 TV.



Composée de 60 organisations de la société civile féminine coordonnée par l'ONG Femmes Africa Solidarité, forte de 500.000 membres dans tout le Sénégal, la Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité «ëtu jamm » dénonce la recrudescence de ces faits, dont la dernière en date avec l'agression de la journaliste Absa Hann de Seneweb.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la Plateforme soutient que ‘’l'insécurité et la violence grandissantes en ces périodes sensibles inquiètent beaucoup les populations, notamment les femmes, installant la peur et la psychose un peu partout’’.



Par ailleurs, note le communiqué, « ËTU JAMM lance un appel à la paix, à la sérénité et à la responsabilité citoyenne. De tels actes ne doivent pas rester impunis ».