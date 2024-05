BRT et DDD : Le président Diomaye veut une évaluation rapide du système de gestion

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a sollicité une évaluation rapide du système de gestion des entreprises publiques de transport, en marge du Conseil des ministres tenu, jeudi 02 mai 2024.



Cette initiative concerne notamment la société Dakar Dem Dikk (DDD), pour laquelle un audit des activités, des parcs de bus, des ressources humaines, du modèle économique et de la gouvernance globale est prioritaire afin de renforcer le développement du secteur.



Par ailleurs, le Chef de l’État a également demandé au ministre des Transports terrestres de faire le point sur le lancement effectif des activités du Bus Rapid Transit (BRT), ainsi que sur ses modalités d’exploitation et de gestion.



D’ailleurs, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et au ministre en charge des transports terrestres de préparer la tenue, avant fin juillet 2024, des Etats généraux des Transports publics pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public.