PSG : rupture du ligament croisé pour Lucas Hernandez

Le moment où tout a basculé. 35e minute, Schlotterbeck lance Füllkrug à la limite du hors-jeu. Lucas Hernandez fonce pour empêcher l’attaquant allemand de tirer mais arrive trop tard pour contrer la balle. Par contre, dans le contact, son genou gauche plie anormalement. Et la grimace du défenseur apparaît très vite… Après s’être testé quelques minutes sur le terrain, il a renoncé à poursuivre la rencontre.



Et les premiers retours ne laissaient rien paraître de bon. Les premiers examens pratiqués sur le joueur semblaient déjà indiquer qu’il s’agissait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. L’IRM pratiqué jeudi a malheureusement confirmé ce diagnostic.





« Sorti sur blessure lors du match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite », lit-on.





C’est donc une très mauvaise nouvelle pour Lucas Hernandez, le PSG et l’équipe de France. Il va manquer la fin de saison de son club, engagé encore en Ligue des Champions et en Coupe de France, avec des matches décisifs. Puis l’Euro, pour lequel il aurait été vraisemblablement sélectionné par Didier Deschamps. Pour le joueur, c’est un gros coup dur, puisqu’il avait déjà dû abandonner la sélection lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.