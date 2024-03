Agression de Maimouna Ndour Faye : la coalition Diomaye Président condamne

Les condamnation de l'agression de la journalistes, Maimouna Ndour Faye fusent de partout. Politiciens, hommes de médias et même de simples citoyens sénégalais ont haussé le ton pour fustigé cette violence sur la patronne de la 7TV.

Au chapitre des condamnation et autres dénonciations, la coalition Diomaye Président n'est pas en reste. En atteste son communiqué de presse parvenu à la rédaction de pressafrik. Dans sa missive, la coalition Diomaye Président "condamne vivement l'attaque brutale et odieuse dont a été victime la journaliste Maimouna Ndour Faye dans la soirée du jeudi 29 Février 2024".



Par conséquent, elle présente sa solidarité à MNF, comme elle est surnommée. "Nous tenons à lui témoigner tout notre soutien et notre solidarité, ainsi qu'à sa famille et à ses collègues. Nous formulons pour elle les sincères vœux d’un prompt rétablissement sans la moindre séquelle", a exprimé la coalition.



Dans la même veine les amis de Diomaye, dans le document , demandent aux autorités compétentes "de faire le nécessaire pour élucider cette affaire afin que justice soit faite". Avant de lancer un appel à l'Etat de garantir la liberté de la presse et d'expression.