Agression de Maimouna Ndour Faye : la directrice de 7tv poignardée devant sa maison

Dans une attaque décrite comme « choquante et sauvage », la journaliste Maimouna Ndour Faye, directrice de 7tv et animatrice de l'émission "Face à MNF", a été agressée après la diffusion de son programme avec le député Farba Ngom. Des sources proches de la victime rapportent qu'elle aurait été poignardée par un individu qui l'attendait devant chez elle aux heures sombres de la nuit, entre 2h et 3h du matin.



La gravité de l'attaque a nécessité son évacuation vers les services d'urgence d'une clinique locale, où elle aurait perdu une quantité significative de sang. Maimouna Ndour Faye, une figure dans le domaine du journalisme, est également la directrice de 7tv, une chaîne de télévision. Son émission « Face à MNF » est connue pour accueillir de nombreuses personnalités politiques.



Cet acte violent a secoué la communauté médiatique, suscitant une vague d'indignation et d'inquiétude quant à la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Dont celle d'Ibrahima Lissa Faye, de la coordination des associations de presse (CAP), par ailleurs directeur de publication de pressafrik. "Je viens d'apprendre que notre consoeur, et patronne de la 7TV est victime d'une agression lâche et sanglante. C'est ignoble de s'en prendre à une femme sans défense. La CAP s'est saisie de la question et fera face", a fait monsieur Faye.