Nécrologie : décès de Momar Gueye, coach adjoint de l’équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur

Le football sénégalais est en deuil. Le club Dakar Sacré-Cœur a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de Momar Gueye, coach adjoint de son équipe féminine.



Dans un communiqué, le club de la SICAP salue la mémoire d’un homme engagé, passionné et toujours au service du football et de la jeunesse.



« Son dévouement, sa bienveillance et son esprit d'équipe laisseront une empreinte indélébile au sein du club », peut-on lire dans le communiqué du club.



Dakar Sacré-Cœur adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à toute la famille du football sénégalais.