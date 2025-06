Tabaski à Yoff Diamalaye : L’imam Libasse Laye alerte sur la recrudescence des discours haineux

À l’issue de la prière de l’Aïd el-Kébir célébrée ce samedi à Yoff Diamalaye, l’imam Libasse Laye a lancé un appel solennel contre la montée inquiétante des propos haineux et injurieux à l’encontre des autorités religieuses du pays. En présence du Khalif général des Layènes, Mamadou Lamine Laye, le guide religieux a exhorté l’État à prendre des mesures fermes pour enrayer ce phénomène en pleine expansion.



« Le gouvernement et les autorités compétentes doivent agir sans délai pour endiguer cette dérive avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il déclaré avec fermeté, rapporte RTS Digital.



Des dérives verbales désormais banalisées



L’imam s’est vivement insurgé contre la prolifération de propos irrespectueux, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains espaces publics. Il a déploré que des individus, sans retenue ni crainte de répercussions, s’attaquent ouvertement aux chefs religieux.



« Certains vont jusqu’à proférer des insultes publiquement, se faisant parfois filmer sans la moindre pudeur. Cela ne peut plus continuer », a-t-il martelé.



Pour l’imam Libasse Laye, ces comportements sont non seulement immoraux, mais vont également à l’encontre des valeurs fondamentales de l’islam. Il a ainsi appelé à un sursaut collectif pour restaurer le respect dû aux guides spirituels et préserver la cohésion sociale.