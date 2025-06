Message de Tabaski : Le Khalife des Tidianes appelle à l’endurance et à la solidarité face aux épreuves

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a adressé un message fort aux Sénégalais à l’occasion de la fête de la Tabaski, célébrée ce samedi 7 juin 2025. Depuis la grande mosquée Khalkouss de Tivaouane, il a invité les fidèles à faire preuve d’endurance, à préserver leur dignité face aux épreuves de la vie, tout en restant attachés aux valeurs spirituelles et morales de l’islam.



Selon Le Soleil (lesoleil.sn), c’est Pape Makhtar Kébé qui a lu et traduit le sermon de l’imam ainsi que les recommandations du khalife, après la prière des deux rakaats, dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou.



Au nom du khalife général des tidianes, Pape Makhtar Kébé a mis l’accent sur le sens et la portée de la Tabaski, en soulignant l’importance des zikrs, des invocations et des pratiques spirituelles qui accompagnent cette fête.



Il a invité les musulmans à chanter la grandeur divine, à se conformer aux recommandations de l’islam tout en évitant de tomber dans les pièges de Satan.



S’adressant à la délégation officielle, Serigne Babacar Sy Mansour a renouvelé son appel à l’endurance, à la dignité, mais aussi à la tolérance, au pardon, à la solidarité et à l’entraide.



La Tabaski, a-t-il rappelé, est un jour de grâce pour les musulmans du monde entier, en particulier pour ceux qui la célèbrent exclusivement dans un esprit de reconnaissance envers Dieu, sans ostentation.



Selon le message transmis, les dépenses liées à cette fête notamment l’achat du mouton ne doivent pas être une source d’instabilité ou de tensions au sein des ménages. Il a d’ailleurs précisé qu’il n’est pas obligatoire pour un chef de famille d’acheter un mouton pour son épouse.



Cependant, un tel geste peut contribuer à raffermir les liens conjugaux et à renforcer la stabilité du couple. Ceux qui n’en ont pas les moyens sont entièrement déchargés de cette responsabilité, a rappelé Pape Makhtar Kébé.