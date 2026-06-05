Agriculture, examens, inondations : Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo liste les urgences nationales

En Conseil des ministres ce vendredi 5 juin, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a rappelé la nécessité de traiter en priorité les dossiers critiques à enjeux immédiats de l'Agenda Sénégal 2050.



Dans ce registre, il a particulièrement insisté sur la mise en place à temps des intrants pour la campagne de production agricole, la sécurité alimentaire pendant la période de soudure, l’organisation des examens et concours, la prévention des inondations.

L’évaluation de la mise en œuvre du Programme de Redressement économique et social (PRES) et la mise en œuvre des mesures d’ajustement requises, ainsi que le Plan Diomaye pour la Casamance et le Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental.Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé les diligences relatives à l’agenda législatif ainsi qu’au le suivi des directives issues des Conseils des ministres et des Conseils interministériels.Le chef du gouvernement a clos sa communication sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l’ensemble des orientations indiquées.