Ahmed Aïdara intronise Malick Gakou "cinquième président"

Le maire de Guédiawaye et directeur de campagne du candidat de la coalition Gakou 2024, Ahmed Aïdara, a donné le ton de la campagne avant son ouverture. Prenant part à la convention régionale de Dakar de sa coalition qui s’est tenue à l’école 16 de Sam notaire à Guédiawaye, Ahmed Aîdara a dénoncé les injustices infligées à son candidat en 2019.



« Il avait subi une injustice à la présidentielle de 2019 à cause d’un mauvais parrainage taillé sur mesure pour l’empêcher de se présenter. Cette fois, ils n’ont pas pu l’empêcher. En plus, notre candidat est diffèrent de celui du président Macky Sall qui se pavane dans Dakar sans être inquiété. Une injustice illégale, une inélégance politique. Parmi les candidats, il a le meilleur profil. Il sera le cinquième président et par force », a déclaré le directeur de campagne du candidat Malick Gakou.



Un nouveau slogan que semble partager par les militants et sympathisants venus nombreux pour assister à la convention. Ahmed Aïdara a également interpellé les porteurs de voix et autres autorités les invitant à prêter main-forte à Gakou. « J’invite tous les porteurs de voix à venir se joindre à nous pour rendre la monnaie à Malick Gakou qui s’est toujours investi et qui les a toujours accompagnés. C’est le président du social », a –t-il soutenu.