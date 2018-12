Ahmed Fall Braya clarifie sa position : “je suis dans le PDS’’

Ahmed Fall Braya clarifie sa position politique après les rumeurs sur son ralliement à l'Alliance pour la république du Président Macky Sall. Le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) soutient en effet qu'il est plus que jamais militant de la formation de Me Abdoulaye Wade, et qu'il n'a jamais transhumé.



«Ceux qui pensent que je vais rejoindre le camp présidentiel peuvent déchanter. Je ne connais pas la transhumance», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’AS.



Sur cette lancée, il souligne : « je suis dans un parti qui est le PDS et je travaille pour son retour au pouvoir.