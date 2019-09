Ahmet Khalifa Niasse annonce une plainte contre le Pr Iba Der Thiam

Le Tome I/A de l'Histoire générale du Sénégal rédigé par un comité dirigé par le Professeur Iba Der Thiam a déclenché une polémique qui n'est pas prête de s'éteindre. Après les sorties de hauts dignitaires de la famille Niassène, qui se sont sentis offensés de la mention faite à leur guide El Haj Abdoulaye Niasse dans un passage dudit Tome, Ahmet Khalifa Niasse a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il a tout bonnement décidé de porter plainte contre le sieur Thiam pour calomnie et blasphème.



"Dr Ahmed Khalifa Niasse annonce une plainte au Pénal contre le Pr Iba Der Thiam et le Comité de Rédaction de l'Histoire du Sénégal, notamment Iran Ndao dit Ibrahima Badiane, Cheikh Tidjane Kamara ancien officier des Douanes, Abdoul Aziz Mbaye, Animateur, pour calomnie et blasphème", a-t-il écrit dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le marabout, qui dit parler au nom de la famille Niassene unifiée (Leona et Médine Baye), lance également un appel aux "avocats, juristes, disciples ou membres de la famille Niassene" pour une mobilisation "pour le combat de l'honneur et de la dignité de Elhadj Aboulaye Niasse le Grand et ses illustres enfants". Selon lui, "Iba Der Thiam est le problème. Il ne peut être la seule personne solution".



Pour rappel, Ahmed Khalifa est également membre du Comité pour la Rédaction de l'histoire f du Sénégal.