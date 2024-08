Air Sénégal : la menace de saisie de ses appareils et la dette de 10 millions de dollars à Carlyle Aviation

Du plomb dans les ailes de la compagnie aérienne sénégalaise qui risque la saisie imminente de quatre (04) de ses appareils. C'est le quotidien Africa Intelligence qui donne l'information dans sa livraison du 22 août 2024. Selon cette source, l'américain Carlyle Aviation, qui réclame près de 10 millions de dollars à Air Sénégal, a obtenu de la justice américaine une ordonnance immobilisant quatre appareils loués par la compagnie nationale sénégalaise. "Une décision qui intervient alors qu'une mission d'Air Sénégal séjourne actuellement discrètement à Miami", affirme Africa Intelligence.



Dans cette affaire, Africa Intelligence va beaucoup plus loin dans les détails. Car , avance-t-il, "la décision a été arrêtée le 21 août 2024. Faisant suite à une réclamation de Carlyle Aviation, la justice américaine a ordonné l'immobilisation de quatre appareils mis à disposition par cette société de location d'avions américaine à Air Sénégal.



"La compagnie sénégalaise lui doit près de 10 millions de dollars d'arriérés liés à la location de cinq appareils au cours des derniers mois. Toujours opérés par Air Sénégal, quatre d'entre eux, deux A319 et deux A321, pourraient se voir cloués au sol, faute d'accord à l'amiable entre les deux parties dans les prochaines heures. La compagnie sénégalaise, qui fait voler actuellement huit avions, se verrait alors amputée de la moitié de sa flotte", livre encore la même source.



"Le timing de cette décision de justice est loin d'être anodin. Si elle n'a pas encore été communiquée de manière officielle, celle-ci a été émise quelques heures avant que deux hauts représentants d'Air Sénégal n'arrivent aux États Unis. Composée du président du conseil d'administration de la compagnie, le général Joseph Diop, et de sa directrice juridique, Dolores Diop, la délégation s'efforce à l'heure actuelle de négocier un compromis avec Carlyle Aviation, dont le siège est à Miami, en Floride" détaille Africa Intelligence.



Et le journal de poursuivre, "nommé au début du mois d'août, le nouveau directeur général, Tidiane Ndiaye, n'a, de son côté, pas pu effectuer le déplacement faute d'obtenir un visa. Les dirigeants de Carlyle Aviation espèrent désormais que le court order émis par la justice américaine va inciter la compagnie détenue par l'État sénégalais à honorer ses dettes dans les plus brefs délais. Si Air Sénégal a versé au loueur 700 000 dollars à la mi-août, ce montant a été jugé dérisoire par l'état-major de Carlyle Aviation au vu de la somme réclamée. Ces derniers mois, l'entreprise américaine a fait parvenir plusieurs mises en demeure à la compagnie sénégalaise, notamment en juin 2024, comme l'a détaillé le mensuel français Jeune Afrique".



En outre, Africa Intelligence a parlé d'un plan de sauvetage de la compagnie aérienne sénégalaise qui reste suspendu sur l'audit ordonné par l'actuel Président Bassirou Diomaye Faye. Qui tient à une mise en œuvre d'un plan de sauvetage et d'un changement de stratégie.



D'après toujours les révélations d'Africa Intelligence, outre Carlyle Aviation, "la compagnie sénégalaise a accumulé des retards de paiement auprès d'une poignée d'autres créanciers, parmi lesquels Bpifrance, l'assureur Euler Hermes – détenu par l'allemand Allianz – et l'agence de crédit à l'export UK Export Finance (UKEF). En 2019, ces trois entités ont financé l'achat de deux Airbus A330 Neo, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Une fois Air Sénégal officiellement déclaré en défaut de paiement, ils pourraient, eux aussi, se tourner vers la compagnie pour réclamer le versement de leurs arriérés à courte échéance".