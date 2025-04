Boulevard De Gaulle rebaptisé Boulevard Mamadou Dia : Babacar Diop salue une « décision historique » et un « acte de justice »

Le maire de Thiès, Babacar Diop, a salué la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de rebaptiser le boulevard Général de Gaulle à Dakar au nom de Mamadou Dia (1910-2009), ancien président du Conseil. Pour l’universitaire, c’est une décision de « haute portée historique » et un « acte de justice ».



« Mon intervention, je voudrais l’axer comme un mot de félicitations à l’endroit du président de la République qui a pris la décision historique de donner au boulevard De Gaulle, le nom du président Mamadou Dia », a-t-il déclaré à l’APS.



Le maire de Thiès considère que c’est une « décision de haute portée historique, mais aussi un acte de justice, à l’endroit du premier chef de gouvernement du Sénégal ».



Il s’exprimait hier, vendredi, au terme du défilé civil, militaire et paramilitaire qui débouchait sur la Place Mamadou Dia à Thiès, à l’occasion de la commémoration des 65 ans d’indépendance du Sénégal.



Président du Conseil du gouvernement à partir de 1957, Mamadou Dia a été emprisonné, lors de la fameuse crise politique de décembre 1962, aux allures de rivalité au sommet de l’État entre lui et Léopold Sédar Senghor qui l’accusait de tentative de coup d’Etat.



Réputé pour sa rigueur, son sens de l’éthique, son patriotisme, sa piété, Mamadou Dia, décédé en 2009, à Dakar, à l’âge de 99 ans, laisse un héritage politique qui inspire aujourd’hui beaucoup de générations de Sénégalais.