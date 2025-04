An 1 de la disparition de Abdallah Dionne : sa coalition dénonce la loi d’amnistie et les licenciements abusifs

Le 5 avril 2025 marque le premier anniversaire du décès de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. À cette occasion, la Coalition Dionne 2024, désormais rebaptisée Coalition D.J.O.N.E (Démocrates Justes et Ouverts pour une Nation de l'Éthique), a tenu une conférence de presse ce samedi, sous la houlette de son coordonnateur national, Mouhamadou Moustapha Diagne.



Au-delà de l’hommage rendu à leur défunt leader, les responsables de la coalition ont exprimé leur inquiétude face à la situation politique, sociale et économique du pays.



« La situation actuelle du Sénégal nous préoccupe profondément. Ainsi, la Coalition DJONE lance un appel solennel au pouvoir en place afin qu’il prenne les mesures suivantes : revenir sur la loi portant interprétation de la loi d’amnistie. Nous exigeons l’abrogation totale de cette loi dangereuse qui menace la sécurité publique, la cohésion nationale et la stabilité du Sénégal », a déclaré Mouhamadou Moustapha Diagne.



Selon lui, il n’est pas dans les prérogatives de ce régime de désigner arbitrairement des victimes et des coupables. « Laissons la justice faire son travail pour dire qui est coupable ou qui est victime », a-t-il ajouté.



Le Coalition DJONE appelle à mettre un terme au « licenciement abusif souvent justifier par des motifs douteux. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à cette pratique néfaste pour le bien-être des citoyens. On nous parle déjà de 3000 licenciés ».



Mamadou Moustapha Diagne et ses camarades demandent également à mettre fin à la stigmatisation de l’opposition et aux atteintes de la liberté de presse. « Les pressions fiscales imposées aux entreprises doivent également cesser afin de préserver la compétitivité et l’indépendance de notre tissu économique », ont-ils souligné.



Coalition DJONE appelle également le pouvoir de collaborer avec la justice pour garantir les libertés fondamentales.



« Le gouvernement doit œuvrer de concert avec la justice afin de ne pas s’opposer aux libertés provisoires accordées. D’accepter le cautionnement et de mettre un terme aux détentions préventives arbitraires notamment dans les affaires des opposants tels que Lat Diop, Farba Ngom ainsi que les hommes d’affaires tels que Khadim Ba, Samuel Sarr et Samuel Sarr », a plaidé M. Diagne.



Elle invite l’opposition à l’unité pour faire face au régime et plaide également l’encadrement de la nouvelle génération de l’opposition pour faire face au pouvoir en place.