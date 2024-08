Air Sénégal : le DG Tidiane Faye face aux défis de la réorganisation et de la relance

La compagnie Air Sénégal, vient de changer de cap avec la nomination de son nouveau directeur Cheikh Tidiane Faye. De par son expertise et son expérience, le directeur général démarre par une réorganisation de la flotte, du personnel et des finances. L 'objectif est de transformer Air Sénégal en un acteur compétitif et respecté dans le secteur aérien.



Ancien directeur de marketing de la défunte compagnie, Air Sénégal international, Tidiane Faye est réputé être un as de l’organisation des lieux saints de l’Islam. D’ailleurs, il a joué un rôle crucial dans la résolution des dysfonctionnements noté dans les premiers vols retardés du dernier pèlerinage à la Mecque.



Cheikh Tidiane a déjà annoncé la couleur de sa gestion, il a réintégré les deux Atr 72-600 dont l’un est en panne à Nouakchott et l’autre en location depuis 5 mois au Cap-Vert.



Selon des informations du journal l’Observateur, les vols vont reprendront jeudi prochain.



Cependant, un autre avion A330 immatriculé à Malte attend les derniers réglages pour rentrer dans la flotte. Néanmoins, une autre A33O sera attendue, ceci permettra de mettre fin à la location des quatre autres appareils à savoir les 2 A319 et A 320, qui assuraient les vols sous-régionaux. La fin de la location sous-entend la fin des vols vers Abidjan, Bamako, Cotonou, Daoula…



Malgré cela, des sources aéronautiques annoncent que la flotte sera renforcée avec des appareils Boeing « les Lets 410 Ng, des avions 19 places, peuvent être adaptés aux vols domestiques pour les aéroports secondaires comme Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Ouroussogui… Ils sont faibles en capacité de Fret. Ils peuvent assurer les déplacements des personnels administratifs, comme les professeurs, avec les nombreuses universités, du personnel des secteurs miniers… »



Au sein de la compagnie, le contrat d’une dizaine d’hôtesses a pris fin coïncidant avec la prise fonction de Cheikh Tidiane Faye. Ces derniers ont été informés par Hane Samba Sall de la direction des ressources humaines le 7 août, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



En effet, une trentaine d’hôtesses de l’air et des stewards verront leurs contrats terminés ce 31 août. D’après l'Observateur, « ce ne sera pas pour demain leur réintégration parce que le nombre d'avions et de personnels a été dépassé depuis très longtemps dans l'aviation actuelle, à l'heure du numérique, une seule personne peut faire le travail de 10 ».