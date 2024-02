Aïssata Tall Sall sur Le Figaro : "Sonko et Diomaye Faye sont incarcérés, non pas parce qu’ils ont exprimé une position politique"

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux a évoqué l'incarcération de Ousmane Sonko et de son candidat à la présidentielle 2024 Bassirou Diomaye Faye dans un entretien avec Le Figaro. A la question de savoir si leur emprisonnement remet en cause l'indépendance de la justice sénégalaise, Aïssata Tall Sall de répondre que leurs incarcérations n'ont rien à avoir avec leur "position politique".



"Comme Abdoulaye Wade fut un temps incarcéré. Puis ce sont les mêmes juges qui

ont consacré plus tard sa victoire à la présidentielle. Et je tiens à dire que tous ceux

qui sont incarcérés le sont, non pas parce qu’ils ont exprimé une position politique

mais pour des faits de droit commun. Quant à Bassirou Diomaye Faye, il a été

désigné candidat alors qu’il était déjà en détention", a-t-elle déclaré.