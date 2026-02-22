Alerte à Diogo : incendie maîtrisé sur le site minier d'Eramet Grande Côte, aucun blessé n'est à déplorer

Un incident majeur s'est déclaré ce dimanche 22 février 2026 sur le site minier de Diogo, touchant l'unité névralgique d'extraction de l'entreprise Eramet Grande Côte. Selon le communiqué des ladite société, le feu a pris aux alentours de 14h au niveau de la Wet Concentration Plant, une infrastructure stratégique présentant la particularité technique d'être installée sur une barge flottante. Dès les premières flammes, le protocole d'urgence a été déclenché, entraînant l'évacuation immédiate du personnel et la mise en place d'un périmètre de sécurité rigoureux, ce qui a permis d'éviter tout drame humain.



La bataille contre le sinistre a mobilisé des moyens de secours exceptionnels. Le communiqué estime que la synergie entre l'Emergency Response Team interne et les sapeurs-pompiers venus en renfort des 4 casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis a été déterminante pour circonscrire les flammes. Bien que l'incendie soit désormais éteint, les équipes restent mobilisées sur le terrain pour assurer le refroidissement des installations et prévenir tout risque de reprise thermique sur la barge.



La direction d'Eramet Grande Côte a déployé un dispositif de communication spécifique vers les communautés riveraines afin d'informer en temps réel les populations locales. La direction réaffirme que la sécurité des habitants et des collaborateurs demeure la priorité absolue dans la gestion de cet incident.



Une enquête technique approfondie doit débuter dans les prochaines heures pour déterminer les causes exactes du départ de feu et évaluer l'impact opérationnel sur la production du site.