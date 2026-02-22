Nafila du jour: 08 rakkas pour "effacer ses mauvaises actions"

Pour la 5ème nuit du Ramadan, la recommandation est d'accomplir 8 rakkas (prière surérogatoire) sous forme de 4 sallama (saluts finaux de 2 rakkas chacun). Dans chaque rakka, il est conseillé de réciter 1 fois la Fatiha, 1 fois la sourate "Alam nasra" (Al-Inshirah) et 3 fois "Khoul hou allahou ahad" (Al-Ikhlas).
Bienfaits de cette nuit :
La tradition rapporte que deux anges inscriront sur une tablette les mérites de celui qui accomplit cette prière et effaceront ses mauvaises actions.
