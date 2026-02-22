Le chef du cartel mexicain « El Mencho » tué lors d’une opération militaire

Oseguera dirigeait le CJNG depuis ses débuts, lorsqu’il n’était qu’une branche armée issue de l’ancien cartel Milenio aujourd’hui dissous. Par la suite, l’organisation s’est émancipée pour devenir l’un des groupes criminels les plus puissants du Mexique, jouant un rôle central dans l’escalade de la violence dans le pays.

Ancien policier, Oseguera s’est imposé sur la scène criminelle au début des années 1990. Il était devenu tristement célèbre en raison de l’extrême brutalité du cartel et de son expansion internationale dans le trafic mondial de drogue.

Plusieurs médias mexicains rapportent qu’il a été abattu dans la municipalité de Tapalpa, un bastion connu du CJNG. Toutefois, les autorités ont pour l’instant communiqué peu de détails sur le déroulement de l’opération.

Cette élimination a déclenché une violente riposte de groupes criminels organisés. Des barrages routiers, des véhicules incendiés et des affrontements armés ont été signalés sur les réseaux sociaux et par les médias locaux.

À Jalisco, le gouverneur Pablo Lemus Navarro a décrété une alerte rouge après l’éclatement de violences dans plusieurs zones. Les habitants ont été appelés à rester chez eux, tandis que les services de transport public ont été suspendus.

Les autorités ont également fait état d’incidents violents dans d’autres États où le CJNG est actif, notamment à Tamaulipas, Michoacán et Nayarit, entraînant un déploiement renforcé des forces de sécurité.

« Le Cabinet de sécurité informe que les barrages observés dans certaines zones de Jalisco, consécutifs aux opérations menées par les institutions fédérales, sont en cours de traitement. Notre priorité est la sécurité et la protection des citoyens », a indiqué le Cabinet de sécurité du Mexique dans un communiqué.

Les autorités mexicaines ont confirmé dimanche que Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom de « El Mencho » et chef du cartel "Jalisco Nueva Generación" (CJNG), a été tué par les forces militaires mexicaines lors d’une opération menée dans l’État occidental de Jalisco.