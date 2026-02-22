Litige des 22 familles à Khar Yalla : Khalifa Sall appelle les concernées à la résistance

En visite à Khar Yalla pour soutenir 22 familles menacées d'expulsion, Khalifa Sall a durci le ton. L’ancien maire de Dakar a dénoncé des tentatives « illégales et arbitraires » et a appelé à une résistance communautaire organisée pour protéger le droit au logement dans le bastion de Grand-Yoff.



« Ce déplacement n’est pas un simple geste de solidarité ; il est un message clair, ferme et sans ambiguïté adressé aux spéculateurs fonciers. On ne chasse pas des familles de leurs maisons dans l’indifférence générale. On ne piétine pas la dignité d’honnêtes citoyens sans trouver en face une résistance déterminée », a déclaré le leader de Taxawu Senegal.



Il a affirmé avec « qu’aucune famille ne sera chassée dans l’indifférence et que la dignité des citoyens de Grand-Yoff ne saurait être piétinée ». Le leader politique a pointé du doigt un phénomène récurrent, qualifiant cette énième tentative d'expulsion d'acte « illégitime et arbitraire » .



Khalifa Sall a tenu à rappeler que Khar Yalla n'est pas un cas isolé. Il a dressé la liste des quartiers déjà confrontés à ces tensions foncières, citant notamment la « Cité Millionnaire et Arafat ». Selon lui, cette stratégie de harcèlement foncier est « peine perdue » face à la détermination des résidents. Il a assuré que les « Grand-Yoffois sont prêts à mobiliser toutes les voies de droit, mais aussi tous les moyens de résistance légitimes, pour protéger leur patrimoine et leur honneur ».



L'ancien édile de la capitale a rappelé que le droit au logement est un principe sacré qui ne peut faire l'objet d'aucune négociation. En transformant le litige des 22 familles en un combat pour toute la communauté, Khalifa Sall cherche à créer un front commun. Il a soutenu que « personne ne sera laissé seul face à l'injustice ».



Khalifa Sall a réaffirmé que « la justice sociale doit primer sur les intérêts privés des spéculateurs ».