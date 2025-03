Alerte : la SEN'EAU met en garde contre la fraude sur les branchements d’eau

La SEN'EAU a lancé une alerte pour prévenir ses abonnés des tentatives de fraude concernant les branchements et compteurs d’eau. Dans un communiqué en date ce mercredi 5 février, la société met en garde contre des « personnes mal intentionnées » qui se font passer pour des agents de la société. Et ils proposent des interventions frauduleuses visant à réduire illégalement les montants des factures d’eau. Ces pratiques, qui relèvent de la manipulation illégale des équipements, sont strictement interdites et exposent leurs auteurs à des sanctions sévères, selon la note.



La SEN'EAU rappelle que les compteurs d’eau sont sous la responsabilité des abonnés. Et que toute manipulation frauduleuse, telle que le contournement du système de facturation, constitue une violation grave des règles du service. Dans ce contexte, la société met en garde contre les risques encourus par ceux qui se laissent tenter par ces pratiques illégales, qui non seulement compromettent l’intégrité du système, mais aussi nuisent à l’ensemble des usagers en faussant les montants des factures.



La SEN'EAU a précisé qu’elle se réfère à l'article 17 de son règlement de service pour rappeler les sanctions associées à de telles actions. Selon cet article, les abonnés sont formellement interdits de réaliser plusieurs opérations sur leur branchement d’eau, sous peine de résiliation immédiate de l’abonnement et de lourdes pénalités. Les actes suivants sont particulièrement visés :



-effectuer des raccordements illégaux ou des orifices d’écoulement sur le tuyau d’amenée depuis la prise publique jusqu’au compteur

-modifier la configuration du compteur ou gêner son bon fonctionnement.

-casser ou abîmer le compteur d’eau

-toute opération sur le branchement autre que l’ouverture ou la fermeture du robinet d’arrêt, à condition que celui-ci ne soit pas scellé.



La SEN'EAU appelle donc ses abonnés à la vigilance et à signaler toute tentative frauduleuse ou suspecte. Elle met en garde contre les tentatives de fraude sur les branchements et compteurs d'eau, soulignant que toute manipulation illégale peut entraîner de lourdes sanctions. Les abonnés sont invités à respecter les règles du service et à signaler toute activité suspecte pour préserver l’intégrité du système de distribution d’eau.