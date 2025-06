Mondial des clubs : Al Hilal accroche le Real Madrid pour les débuts de Xabi Alonso sur le banc

Le Real Madrid a été tenu en échec ce mercredi 18 juin par Al Hilal pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs (1-1). Peu inspirés, en manque de rythme et privé de Kylian Mbappé malade, les Madrilènes ont affiché les mêmes lacunes qu’au cours de la saison dernière.



Le Real Madrid reste malade. Malgré un nouvel entraîneur - Xabi Alonso - et deux nouvelles recrues - Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold - alignées dès le coup d’envoi, les Merengues n’ont pas réussi à se défaire des Saoudiens d’Al Hilal, ce mercredi 18 juin, pour leur premier match dans la Coupe du monde des clubs (1-1).



Kylian Mbappé absent

Sous un soleil de plomb, Xabi Alonso alignait pourtant son équipe type à l’exception de Kylian Mbappé, malade. Mais c’est toute l’équipe madrilène qui semblait fiévreuse en début de match, incapable de répondre à l’impact et la fougue des joueurs de Simone Inzaghi. Comme souvent cette saison, la Maison Blanche s’en est remise à son réalisme. En contre, le jeune Gonzalo Garcia a profité d’une belle remise de Rodrygo pour ouvrir le score contre le cours du jeu (34').



Al Hilal a immédiatement répliqué. Après un bon pressing, Leonardo a récupéré un ballon dans la surface avant d’être ceinturé par Raul Asencio. Pénalty indiscutable transformé par Rúben Neves (41').



La mi-temps a fait du bien aux joueurs de Xabi Alonso revenus avec d’autres intentions et un Arda Güler, plus volontaire et créatif. Mais les changements, les blessures et les pauses fraîcheurs ont annihilé toute tentative de mettre du rythme dans la partie.



Prochain adversaire Pachuca

Le Real aurait pu l’emporter sur un coup du sort. Un pénalty très litigieux offert après un très léger contact entre Fran Garcia et Al Qahtani mais Bounou en grand spécialiste de l’exercice a stoppé la frappe de Valverde (90 + 1).



Les Merengues se contenteront donc de ce match nul (1-1) avant d’affronter les Mexicains de Pachuca dimanche soir (19h00 GMT). Ils pourraient retrouver Kylian Mbappé. Pas sûr que cela soit suffisant face aux lacunes affichées ce soir.





Avec Ouest France